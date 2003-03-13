Обработка фото для журнала и для рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок462 просмотра

Имеются фото яхты. Требуется качественно обработать.Ретушь так же нужна.

во вложении тестовые фото.

можете из них выбрать понравившиеся 2 фото и показать варианты обработки.

Фото яхты и интерьера.

Интересуют сроки и стоимость за одно фото.

рассматриваю кандидатов , с вариантами обработки.

фотографий будет около 30-40

Ниже ссылка на скачивание файла

http://narod.ru/disk/54586410001.585051096a187fb5db0a290adffec660/1.zip.html

13 лет назад
pankp
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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