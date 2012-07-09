Вырезать несколько фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен33 заявки394 просмотра

Есть фото, из которых надо вырезать объект, возможно убрать "водяной знак".

От вас: стоимость ( надо примерно 10шт) и сроки

13 лет назад
irAlex
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Acorosann
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена четко по заданию, будем сотрудничать еще.
Все отлично! Четкое тз, моментальная оплата Александр, спасибо за сотрудничество:) Буду рада Вашим следующим заказам

Заявки фрилансеров

Acorosann
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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