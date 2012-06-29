Обтравка фото

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Завершен10 заявок144 просмотра

Здравствуйте!

Для интернет-магазина надо вырезать на белый фон сланцы, шлепки.

Кол-во 50-60 картинок.

Срок на всю работу-сутки.

Предлагайте вашу цену.

Спасибо.

13 лет назад
pantera30
Татьяна 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Tvit
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$20
1 день
Профессиональный подход к работе. Качество.Высокая скорость выполнения.Приемлемые цены.Постоянная связь. Рекомендую как отличного и надежного исполнителя. Виталий, спасибо!!!
Отлично поработали, заказчик компетентный. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tvit
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад

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