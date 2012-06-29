Комплекс работ по обработке фотографий.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок279 просмотров

Необходимо сделать несколько видов работ. Общее количество фотографий на выходе - 10.

Суть работ - поменять фрагмент одной фотографии на другой, перекрасить детали аквариумов, отретушировать одну из фотографий, убрать надписи.

Более подробно - в личной переписке или в файле readme в архиве по ссылке.

http://yadisk.cc/d/2DE0v0iFIbQ

13 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ivan09
Яков 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось работать с Яковом. Вопросы по теме, очень оперативная работа. И блестящий результат. Теперь я знаю к кому обращаться за ретушью=) Спасибо.
Во всех отношениях очень хороший заказчик. Оплата - моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivan09
Яков 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад