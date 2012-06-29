Имеются фото яхты. Требуется качественно обработать.Ретушь так же нужна. во вложении тестовые фото. можете из них выбрать понравившиеся 2 фото и показать варианты обработки. Фото яхты и интерьера. Интересуют сроки ...
Комплекс работ по обработке фотографий.
Необходимо сделать несколько видов работ. Общее количество фотографий на выходе - 10.
Суть работ - поменять фрагмент одной фотографии на другой, перекрасить детали аквариумов, отретушировать одну из фотографий, убрать надписи.
Более подробно - в личной переписке или в файле readme в архиве по ссылке.
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