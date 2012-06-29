Комплекс работ по обработке фотографий.

Необходимо сделать несколько видов работ. Общее количество фотографий на выходе - 10.

Суть работ - поменять фрагмент одной фотографии на другой, перекрасить детали аквариумов, отретушировать одну из фотографий, убрать надписи.

Более подробно - в личной переписке или в файле readme в архиве по ссылке.

http://yadisk.cc/d/2DE0v0iFIbQ