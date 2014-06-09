Необходимо сделать несколько видов работ. Общее количество фотографий на выходе - 10. Суть работ - поменять фрагмент одной фотографии на другой, перекрасить детали аквариумов, отретушировать одну из фотографий, убрать надписи. Более ...
Убрать фон с фотоснимков.
Есть 27 фотографий в формате .jpeg. Нужно очистить фон.
$0.25/шт
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