Убрать фон с фотоснимков.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок380 просмотров

Есть 27 фотографий в формате .jpeg. Нужно очистить фон.

$0.25/шт

13 лет назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Мои самые наилучшие рекомендации.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад