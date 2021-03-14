Хороший человек тот, кто хорошо работает!
Что я умею?
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript;
- WordPress;
- Адекватный, понятный и чистый код с использованием комментариев;
- Использование методологии БЭМ;
- Кроссбраузерность (работа со всеми популярными браузерами);
- Адаптивная/Резиновая/Отзывчивая вёрстка (адекватное отображение сайта на всех устройствах с любым разрешением);
- Flexbox;
- Bootstrap;
- Работа с SASS/SCSS/LESS;
- GitHub;
- Gulp/WebPack;
- Работа с Figma, Sketch, PSD, Zeplin, Adobe XD;
- Анимация сайтов и отдельных элементов;
- Использование плагинов.
Почему Вы должны выбрать именно меня?
- Работу всегда выполняю в срок;
- Качественное и быстрое выполнение работы;
- Адекватное и располагающее общение с заказчиком;
- Буду не просто верстать сайт, но и стараться улучшить его вместе с Вами;
- Всегда на связи;
- Перевод сайта на английский и/или немецкий язык.
Что Вы получите после работы со мной?
- Качественно выполненный и полностью рабочий сайт;
- Гарантия на вёрстку: после сдачи проекта Вы сможете бесплатно обратиться ко мне за исправлением ошибок в течение месяца;
- Скидка на следующие заказы.
Как со мной связаться?
- Telegram: @strnpl
- ВКонтакте: Роберт Арутюнян
- Instagram: strnpl
- E-Mail: [email protected]
- Skype: live:.cid.91d598c40cb2334a
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