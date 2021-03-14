Хороший человек тот, кто хорошо работает!

Что я умею?

HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript;

WordPress;

Адекватный, понятный и чистый код с использованием комментариев;

Использование методологии БЭМ;

Кроссбраузерность (работа со всеми популярными браузерами);

Адаптивная/Резиновая/Отзывчивая вёрстка (адекватное отображение сайта на всех устройствах с любым разрешением);

Flexbox;

Bootstrap;

Работа с SASS/SCSS/LESS;

GitHub;

Gulp/WebPack;

Работа с Figma, Sketch, PSD, Zeplin, Adobe XD;

Анимация сайтов и отдельных элементов;

Использование плагинов.

Почему Вы должны выбрать именно меня?

Работу всегда выполняю в срок;

Качественное и быстрое выполнение работы;

Адекватное и располагающее общение с заказчиком;

Буду не просто верстать сайт, но и стараться улучшить его вместе с Вами;

Всегда на связи;

Перевод сайта на английский и/или немецкий язык.

Что Вы получите после работы со мной?

Качественно выполненный и полностью рабочий сайт;

Гарантия на вёрстку: после сдачи проекта Вы сможете бесплатно обратиться ко мне за исправлением ошибок в течение месяца;

Скидка на следующие заказы.

Как со мной связаться?