strnpl

Роберт strnpl

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Хороший человек тот, кто хорошо работает!

Что я умею?

  • HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript;
  • WordPress;
  • Адекватный, понятный и чистый код с использованием комментариев;
  • Использование методологии БЭМ;
  • Кроссбраузерность (работа со всеми популярными браузерами);
  • Адаптивная/Резиновая/Отзывчивая вёрстка (адекватное отображение сайта на всех устройствах с любым разрешением);
  • Flexbox;
  • Bootstrap;
  • Работа с SASS/SCSS/LESS;
  • GitHub;
  • Gulp/WebPack;
  • Работа с Figma, Sketch, PSD, Zeplin, Adobe XD;
  • Анимация сайтов и отдельных элементов;
  • Использование плагинов.

Почему Вы должны выбрать именно меня?

  • Работу всегда выполняю в срок;
  • Качественное и быстрое выполнение работы;
  • Адекватное и располагающее общение с заказчиком;
  • Буду не просто верстать сайт, но и стараться улучшить его вместе с Вами;
  • Всегда на связи;
  • Перевод сайта на английский и/или немецкий язык.

Что Вы получите после работы со мной?

  • Качественно выполненный и полностью рабочий сайт;
  • Гарантия на вёрстку: после сдачи проекта Вы сможете бесплатно обратиться ко мне за исправлением ошибок в течение месяца;
  • Скидка на следующие заказы.

Как со мной связаться?