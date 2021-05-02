Создание адаптивных сайтов и лендингов

Большой опыт профессиональной работы в сфере управления компанией. В настоящее время готова выполнять отдельные направления работ, разработка сайтов, лендингов, написание текстов, монтаж видео, администрирование сайтов. Работать удаленно в команде разработчиков крупных проектов.