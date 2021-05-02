Создание адаптивных сайтов и лендингов
Большой опыт профессиональной работы в сфере управления компанией. В настоящее время готова выполнять отдельные направления работ, разработка сайтов, лендингов, написание текстов, монтаж видео, администрирование сайтов. Работать удаленно в команде разработчиков крупных проектов.
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Портфолио
- Талантливый замысел Петра I58 просмотров
- Www.tea.mcdir.ru58 просмотров
- Www.stroylux.mcdir.ru50 просмотров
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- О конфликтах44 просмотра
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