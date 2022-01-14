Рада приветствовать!

Меня зовут Анастасия, я занимаюсь созданием адаптивных и кроссбраузерных сайтов любой сложности. От работы со мной вы получите качественный сайт в оговорённые сроки. Моя главная цель - сделать работу так, чтоб ваш бизнес работал.

Навыки:

HTML / Pug

CSS / SASS / SCSS

JavaScript / JQuery

PHP / Laravel / Yii

Webpack / Gulp

Git

Оптимизация по Google PageSpeed

Реализация Pixel Perfect

Работаю с CMS: