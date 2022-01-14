Рада приветствовать!
Меня зовут Анастасия, я занимаюсь созданием адаптивных и кроссбраузерных сайтов любой сложности. От работы со мной вы получите качественный сайт в оговорённые сроки. Моя главная цель - сделать работу так, чтоб ваш бизнес работал.
Навыки:
- HTML / Pug
- CSS / SASS / SCSS
- JavaScript / JQuery
- PHP / Laravel / Yii
- Webpack / Gulp
- Git
- Оптимизация по Google PageSpeed
- Реализация Pixel Perfect
Работаю с CMS:
- WordPress
- OpenCart
- October
- Кастомные решения
Портфолио
- Columbia Landing11 просмотров
- Plakida13 просмотров