stteysha

Анастасия stteysha

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Рада приветствовать!

Меня зовут Анастасия, я занимаюсь созданием адаптивных и кроссбраузерных сайтов любой сложности. От работы со мной вы получите качественный сайт в оговорённые сроки. Моя главная цель - сделать работу так, чтоб ваш бизнес работал.

Навыки:

  • HTML / Pug
  • CSS / SASS / SCSS
  • JavaScript / JQuery
  • PHP / Laravel / Yii
  • Webpack / Gulp
  • Git
  • Оптимизация по Google PageSpeed
  • Реализация Pixel Perfect

Работаю с CMS:

  • WordPress
  • OpenCart
  • October
  • Кастомные решения

Портфолио