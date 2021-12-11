аккаунт-менеджерWILDBERRIES

Специалист аккаунт-менеджер Wildberries! Моя основная компетенция: работа в личном кабинете поставщика. Беру на себя полную ответственность за работу с контентом, управление поставками, помощь в ценообразовании, продвижение товаров, работа с отзывами и вопросами покупателей, формирование еженедельной отчетности! Мои ключевые навыки: организованность, уверенный пользователь ПК, анализ рынка, MS Excel, MPStats, Google таблицы, стрессоустойчивость, умею расставлять приоритеты и планировать!