studentkirov

Кира studentkirov

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

marypopbukanova
Мария 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Задачи по геодезии
Все чётко, ясно и быстро. Буду дальше выполнять работы данного заказчика)
Автор успешно справилась с работой, оперативно отвечала на сообщения, сделала все даже раньше срока. Всем рекомендую!
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