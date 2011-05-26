studentspro

Есть требования и все файлы к данной работе. две работы одинаковые, только данные разные. по первой работе срок - 27.05 вторая работа к 28.05
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Закрыт
14 лет назад
Есть требования и все файлы к данной работе. две работы одинаковые, только данные разные. по первой работе срок - 27.05 вторая работа к 28.05
Первая работа: Наименование работы: 1)Ганс Фаллада "Каждый умирает в одиночку" 2)ГенрихБелль "Потерянная честь Катерины Блюм" 3)Генрих Белль"Молчание доктора Мурке" Требования: Объем 15 стр. Стандарт.Анализ ...