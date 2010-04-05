Студия Basic занимается дизайном сайтов и созданием сайтов "под ключ". Также мы разрабатываем логотипы и фирменные стили. Это позволяет нам предложить клиенту полный цикл услуг по созданию бренда с нуля.
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Портфолио
- URsalova.RU114 просмотров
- Обри Бердслей146 просмотров
- URsalova.RU120 просмотров
- Actava110 просмотров
- Actava113 просмотров
- Actava151 просмотр
- Фирстиль МГГУ - 3е место151 просмотр
- Логотип МГГУ - 3е место271 просмотр
- Фирстиль МГГУ - 7е место139 просмотров
- Логотип МГГУ - 7ое место191 просмотр
- URsalova.RU114 просмотров
- URsalova.RU155 просмотров