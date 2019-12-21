Диктор, озвучатель

Алексей Юрьевич Степанов, 21.12.1999

• Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа

• Искусство, Развлечения, Масс-медиа

• Наука, Образование

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, сменный график

Обо мне

Обучаюсь на третьем курсе Севастопольского Государственного университета в институте "Международных отношений" на факультете История. Обладаю грамотной речью, владею английским языком. Есть опыт копирайтинга, рерайтинга, написания статей, контрольных и курсовых работ, создания сайтов и презентаций. Специализируюсь на истории, юриспруденции(праве), философии, политологии, географии, на русском и английском языке. Владею грамотной разговорной и письменной речью, достаточно приятным тембром голоса. Способен имитировать голоса популярных людей (политики, шоу-мены, артисты). Готов к озвучанию видеороликов, книг, фильмов и сериалов, телефонным звонкам.

Неоконченное высшее образование 2021

Севастопольский государственный университет

Институт общественных наук и международных отношений, История

Знание языков

Русский — Родной

Украинский — A1 — Начальный

Английский — A1 — Начальный