subberq

Павел subberq

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web разработка (PHP, MySQL, JavaScript)

Более 10 лет опыта работы в коммерческой разработке. Как в качестве наемного сотрудника, так и фрилансера.

В основном backend разработка на PHP на различных фреймворках и CMS. Знания в области облачных сервисов, настройки Linux-серверов, docker-контейнеров. Быстро готов разобраться с новыми технологиями, фреймворками.

  • PHP (Yii, Codeigniter, Laravel, Wordpress, HostCMS)
  • JavaScript (jQuery, Vue, Angular, NodeJS)
  • MySQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis
  • Docker / Docker Compose
  • AmazonWebServices (EC2, S3, CloudFront, Route53, RDS, CertificateManager, Elastic Transcoder, CloudFormation, SES etc)
  • GoogleCloud, AzureCloud, IBMCloud (bluemix)
  • Cloudflare, Sendgrid, Stripe﻿
  • Git, SVN