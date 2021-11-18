Web разработка (PHP, MySQL, JavaScript)

Более 10 лет опыта работы в коммерческой разработке. Как в качестве наемного сотрудника, так и фрилансера.

В основном backend разработка на PHP на различных фреймворках и CMS. Знания в области облачных сервисов, настройки Linux-серверов, docker-контейнеров. Быстро готов разобраться с новыми технологиями, фреймворками.