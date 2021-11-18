Web разработка (PHP, MySQL, JavaScript)
Более 10 лет опыта работы в коммерческой разработке. Как в качестве наемного сотрудника, так и фрилансера.
В основном backend разработка на PHP на различных фреймворках и CMS. Знания в области облачных сервисов, настройки Linux-серверов, docker-контейнеров. Быстро готов разобраться с новыми технологиями, фреймворками.
- PHP (Yii, Codeigniter, Laravel, Wordpress, HostCMS)
- JavaScript (jQuery, Vue, Angular, NodeJS)
- MySQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis
- Docker / Docker Compose
- AmazonWebServices (EC2, S3, CloudFront, Route53, RDS, CertificateManager, Elastic Transcoder, CloudFormation, SES etc)
- GoogleCloud, AzureCloud, IBMCloud (bluemix)
- Cloudflare, Sendgrid, Stripe
- Git, SVN
Действие аккаунта приостановлено!