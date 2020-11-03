Разработка веб-дизайна, создание сайтов под ключ

Меня зовут Константин. Я веб-дизайнер. Для меня дизайн — это возможность создать продукт который будет лёгок в использовании, будет выполнять свою задачу и при этом будет эстетично выглядеть. У меня довольно математический подход к дизайну, я верю что любую задачу можно решить большим количеством способов, при этом я всегда ищу лучшее решение. В прошлом, у меня был большой опыт (6 лет) в разработке PHP-скриптов и администрировании серверов.

Так же люблю читать книги, и активно занимаюсь саморазвитием, увлекаюсь каллиграфией, и дизайн для меня не только работа, но и хобби :)

Мои навыки:

— Разработка дизайна

— Прототипирование

— Верстка

— Создание логотипов

— Программирование PHP

— Проектирование баз данных MySQL

— Установка и настройка серверов (cpanel, ispmanager)

Этапы работы:

— Обсуждение проекта и формирование ТЗ

— Согласование цены и сроков

— Предоплата

— Создание прототипа и его утверждение

— Создание макета

— Утверждение финального варианта

— Полная оплата

— Передача макета и всех исходников

Почему я?

Я всегда открыт к новым знаниям и интересным проектам, и выкладываюсь на 100% в каждом проекте, я понимаю что это ценный, развивающий опыт в моей жизни! В работе ценю: честность, открытость и структурированность.

Контакты:

— Viber/Telegram: +38 068 912 45 04

— Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040062159523

— VK: https://vk.com/subradiance

— E-mail: [email protected]

— Skype: subradiance

Мое портфолио:

https://www.behance.net/subradiance

https://dribbble.com/subradiance

Буду рад сотрудничеству, обращайтесь ;)