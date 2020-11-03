Меня зовут Константин. Я веб-дизайнер. Для меня дизайн — это возможность создать продукт который будет лёгок в использовании, будет выполнять свою задачу и при этом будет эстетично выглядеть. У меня довольно математический подход к дизайну, я верю что любую задачу можно решить большим количеством способов, при этом я всегда ищу лучшее решение. В прошлом, у меня был большой опыт (6 лет) в разработке PHP-скриптов и администрировании серверов.
Так же люблю читать книги, и активно занимаюсь саморазвитием, увлекаюсь каллиграфией, и дизайн для меня не только работа, но и хобби :)
Мои навыки:
— Разработка дизайна
— Прототипирование
— Верстка
— Создание логотипов
— Программирование PHP
— Проектирование баз данных MySQL
— Установка и настройка серверов (cpanel, ispmanager)
Этапы работы:
— Обсуждение проекта и формирование ТЗ
— Согласование цены и сроков
— Предоплата
— Создание прототипа и его утверждение
— Создание макета
— Утверждение финального варианта
— Полная оплата
— Передача макета и всех исходников
Почему я?
Я всегда открыт к новым знаниям и интересным проектам, и выкладываюсь на 100% в каждом проекте, я понимаю что это ценный, развивающий опыт в моей жизни! В работе ценю: честность, открытость и структурированность.
Контакты:
— Viber/Telegram: +38 068 912 45 04
— Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040062159523
— VK: https://vk.com/subradiance
— E-mail: [email protected]
— Skype: subradiance
Мое портфолио:
https://www.behance.net/subradiance
https://dribbble.com/subradiance
Буду рад сотрудничеству, обращайтесь ;)