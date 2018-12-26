Дизайн, код и графика

Добрый день!

Хочу вам рассказать немного о том, чем я занимаюсь.

Первые заказы по в сфере дизайна я получал еще 1,5 года назад, стажировался у не большой студии веб-дизайна. Участвовал в разработке дизайна сайта, логотипов и баннеров.

На данный момент работаю на себя совместно с графическим художником, за это время успели сделать стикеры, логотипы и визитки.

Что я могу вам предложить :

1) Постоянная связь - за компьютером, практически, целый день, отвечаю на сообщения заказчиков быстро и часто.

2) Креативность в работе - делаю всегда индивидуальный и креативный стиль в проектах.

3) Умею слышать заказчика - всегда учитываю все пожелания.

4) Много идеи - предлагаю не один вариант работ, предпочитаю, чтобы у заказчика был выбор.

5) Качественные работы - имею большой опыт в Photoshop и Illustrator, что дает возможность делать работы на хорошем уровне.

6) Упорство - готов сидеть за проектами сутками, что сокращает время ожидания готового заказа.

Обращайтесь, я всегда готов выполнить ваш заказ!