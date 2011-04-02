suncry

Илья suncry

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

Dusha
43 года
21 год в сервисе
Был
7 лет назад
$500
0 баллов
14 лет назад
Дизайнер для работы с видео и анимацией
Человек просто пропал. Разумеется, никакая работа не была выполнена. Тестовое задание сделал хорошо. Но на этом все закончилось.