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Илья
suncry
suncry
39 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
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1465 просмотров
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Андрей
Dusha
43 года
21 год в сервисе
Был
7 лет назад
$500
0 баллов
14 лет назад
Дизайнер для работы с видео и анимацией
Человек просто пропал. Разумеется, никакая работа не была выполнена. Тестовое задание сделал хорошо. Но на этом все закончилось.
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