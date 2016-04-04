sunjourney

Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
Екатирина, отличны профессионал своего дела. Дизайн превзошел все ожидания, качество работы очень высокое. Кроме превосходного выполнения заказа, с Екатериной легко вести проект, обсуждать детали и вносить изменения. Она прекрасно чувствует, что вы хотите и воплощает это в жизнь еще лучше чем ожидали. Спасибо Екатерина за работу! Я очень буду рад если Вы возьмете мое следующие задание "дизайн для liraCRM callMe"
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Вячеславом. Конкретное ТЗ, конструктивное обсуждение, оплата в срок. Всегда был на связи, это ускоряло работу. Спасибо за интересный проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Отличный заказчик! Рекомендую!