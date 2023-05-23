ui/ux, лендінги, сайти, рекламні баннери.
Вітаю.
Мене звуть Валентин.
Займаюсь дизайном сайтів, банерів, розробкою логотипів.
Отримую задоволення від творчої роботи.
Завдання виконую якісно та вчасно.
У роботі використовую Figma, Photoshop та Illustrator
Портфолио
- Меблевий мазазин4 просмотра
- Тарифні плани104 просмотра
- Магазин кроссовок6 просмотров
- Платформа онлайн курсов5 просмотров
- Обтравка13 просмотров
- Обтравка13 просмотров
- Лендінг сторінки аналітики соцмереж11 просмотров
- Концепт веб дизайну для магазина техніки11 просмотров