sunnnsay

Валентин sunnnsay

 
38 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
ui/ux, лендінги, сайти, рекламні баннери.

Вітаю.

Мене звуть Валентин.

  • Займаюсь дизайном сайтів, банерів, розробкою логотипів.

  • Отримую задоволення від творчої роботи.

  • Завдання виконую якісно та вчасно.

У роботі використовую Figma, Photoshop та Illustrator

FigmaIllustratorPhotoshop
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