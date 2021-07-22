suonoPuro

Виталий suonoPuro

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UX/UI Designer, Front-end developer

UX/UI дизайнер.

Основы композиции,

типографики, вёрстки, визуальной коммуникации, создания мудборда, исследования, прототипирования, создания дизайн макетов, создания мобильных приложений.

Вёрстка HTML/CSS, JS, gulp, webpack, использовании препроцессоров SASS и PUG.

Опыт:

Исследования и анализ информации

Поиск референсов и создание мудборда

Создание прототипов

Создание дизайн макета

Создание адаптивных версий макетов

Создание концептов: лендинг, новостной сайт,

интернет-магазин, мобильное приложение.

Ознакомиться с портфолио:

https://www.behance.net/helicopter9350

Личный сайт: 

http://www.nikolaevvitaliy.ru/suono/