UX/UI Designer, Front-end developer
UX/UI дизайнер.
Основы композиции,
типографики, вёрстки, визуальной коммуникации, создания мудборда, исследования, прототипирования, создания дизайн макетов, создания мобильных приложений.
Вёрстка HTML/CSS, JS, gulp, webpack, использовании препроцессоров SASS и PUG.
Опыт:
Исследования и анализ информации
Поиск референсов и создание мудборда
Создание прототипов
Создание дизайн макета
Создание адаптивных версий макетов
Создание концептов: лендинг, новостной сайт,
интернет-магазин, мобильное приложение.
Ознакомиться с портфолио:
https://www.behance.net/helicopter9350
Личный сайт:
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Портфолио
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