super-2

Мария super-2

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Очень отвественный исполнитель

Образование высшее техническое: металлург цветных металлов и золота. Была своя фирма, оказывала услуги по ремонту квартир, строительство домов и бань. По теме строительство очень много чего знаю.

Личные качества:

Коммуникабельная, очень ответственно подхожу к каждой работе.

Много свободного времени, поэтому могу работать ежедневно без выходных.

Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга