Очень отвественный исполнитель

Образование высшее техническое: металлург цветных металлов и золота. Была своя фирма, оказывала услуги по ремонту квартир, строительство домов и бань. По теме строительство очень много чего знаю.

Личные качества:

Коммуникабельная, очень ответственно подхожу к каждой работе.

Много свободного времени, поэтому могу работать ежедневно без выходных.