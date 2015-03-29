Очень отвественный исполнитель
Образование высшее техническое: металлург цветных металлов и золота. Была своя фирма, оказывала услуги по ремонту квартир, строительство домов и бань. По теме строительство очень много чего знаю.
Личные качества:
Коммуникабельная, очень ответственно подхожу к каждой работе.
Много свободного времени, поэтому могу работать ежедневно без выходных.
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Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга