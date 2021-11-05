superlesik

Олеся superlesik

 
37 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Контент-менеджер

Добрый день! Имею большой опыт в модерации и наполнении сайтов на различных платформах — «самодельных», WordPress, Битрикс24. Под моим руководством были созданы 2 корпоративных сайта компании (от написания ТЗ для разработчиков до приемки готового продукта) и полностью наполнены контентом.

Постоянно самообучаюсь и прохожу различные курсы, семинары, вебинары онлайн.

В 2020 году прошла обучение по направлению «Frontend-разработчик» на портале GEEKBRAINS, включающее следующие направления:

  • Веб-разработка. Быстрый старт
  • Git. Базовый курс
  • Основы программирования
  • HTML5 и CSS3
  • JavaScript. Уровень 1
  • JavaScript. Уровень 2
  • Основы баз данных
  • ReactJS
  • Английский для IT-специалистов
Внимательна к деталям, ответственна, пунктуальна.
JavascriptWordPressHTMLReact.jsGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
donmarkiz
Антон 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
$4
10 баллов
2 года назад
Опубликовать 20 статей на Wordpress по теме джерок и пивчиков
Олеся с первого раза сделала работу практически без замечаний. Она большой молодец! Когда были замечания, она быстро и качественно устраняла их. Буду с ней работать дальше.
Отличный заказчик! Было предоставлено очень подробное ТЗ. Проверка и оплата заказа оперативная. Работать было очень комфортно. Надеюсь на долгое сотрудничество.
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