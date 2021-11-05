Контент-менеджер

Добрый день! Имею большой опыт в модерации и наполнении сайтов на различных платформах — «самодельных», WordPress, Битрикс24. Под моим руководством были созданы 2 корпоративных сайта компании (от написания ТЗ для разработчиков до приемки готового продукта) и полностью наполнены контентом.

Постоянно самообучаюсь и прохожу различные курсы, семинары, вебинары онлайн.

В 2020 году прошла обучение по направлению «Frontend-разработчик» на портале GEEKBRAINS, включающее следующие направления:

Веб-разработка. Быстрый старт

Git. Базовый курс

Основы программирования

HTML5 и CSS3

JavaScript. Уровень 1

JavaScript. Уровень 2

Основы баз данных

ReactJS

Английский для IT-специалистов

Внимательна к деталям, ответственна, пунктуальна.