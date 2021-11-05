Контент-менеджер
Добрый день! Имею большой опыт в модерации и наполнении сайтов на различных платформах — «самодельных», WordPress, Битрикс24. Под моим руководством были созданы 2 корпоративных сайта компании (от написания ТЗ для разработчиков до приемки готового продукта) и полностью наполнены контентом.
Постоянно самообучаюсь и прохожу различные курсы, семинары, вебинары онлайн.
В 2020 году прошла обучение по направлению «Frontend-разработчик» на портале GEEKBRAINS, включающее следующие направления:
- Веб-разработка. Быстрый старт
- Git. Базовый курс
- Основы программирования
- HTML5 и CSS3
- JavaScript. Уровень 1
- JavaScript. Уровень 2
- Основы баз данных
- ReactJS
- Английский для IT-специалистов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Www.raapa-expo.ru119 просмотров
- Www.raapa.ru121 просмотр
- Www.infoprivorot.ru126 просмотров
- Www.lediveka.ru223 просмотра
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
2 года назад
Олеся с первого раза сделала работу практически без замечаний. Она большой молодец! Когда были замечания, она быстро и качественно устраняла их. Буду с ней работать дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Было предоставлено очень подробное ТЗ. Проверка и оплата заказа оперативная. Работать было очень комфортно. Надеюсь на долгое сотрудничество.