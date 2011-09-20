В совершенстве знаю PHP, MySQL, JavaScript, xhtml, Apache, C/C++/C#, Delphi

Кратко

- Опыт веб-разработки более 5 лет.

- Большой опыт разработки вебсайтов и веб-приложений на PHP, MySQL, Javascript.

- ОтличноезнаниеJava. Имеется опыт разработки приложений для мобильных телефонов (для платформы J2ME) в Netbeans и WirelessToolkit.

Образование

(НИЯУ МИФИ, Национальный Исследовательский Ядерный Университет – Московский Инженерно-Физический Институт)

Факультет кибернетики: кафедра №17 – Информатика и процессы управления.

Специальность: прикладная математика.

(Oкончил в 2011 году)

Навыки

Профессиональные

Имею большой опыт в:

· Веб-разработке / Программировании и администрировании веб-систем (Apache, MySQL, PHP).

Разработал множество вебсайтов и веб-приложений. Также имею опыт конфигурирования и настройки Apacheсервера.

· Java-разработке.

Разработал множество приложений для мобильных телефонов (для платформы J2ME). Примеры разработанных мной приложений:

1. Игра реверси для платформы J2ME.

2. Система видеонаблюдения. Мобильное приложение получает видео с удалённой камеры и отображает на экране.

3. ICM-тренажёр для телефона. Данное приложение реализует покерную математическую модель - ICM(IndependentChipModel).

· Разработке на C#, C++ под Windowsи Linux.

· Обработке изображенийнаC++.

· WIN32 API.

Написал большое количество win32-приложений на C++ и Delphiдля работы с компонентами WindowsAPI:

- Базовыми сервисами Windows: работа с файловой системой, устройствами, потоками и процессами.

- Графическим интерфейсом (Graphics Device Interface).

- Пользовательским интерфейсом. Функционал для работы с окнами windowsи основными элементами управления.

- Диалоговыми окнами.

Технические навыки

- Языки: Java, C, C++, XML/XSL, Perl/CGI, JavaScript, PHP, Pascal, Delphi Pascal.

- Технологии: JDBC, WAP, WML, HTML, PHP, MySQL, AJAX, CSS.

- Операционные системы: WindowsXP, 2000, NT, 98, 95, UbuntuLinux.

- Базыданных: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Paradox, InterBase.

- Обмен данными и сети: HTTP, POP3, SMTP, Sockets.

- Программныесредстваиутилиты: Adobe Dreamweaver, Microsoft Visio, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook, NetBeans, GIMP, Microsoft Visual Studio, CodeGear Delphi 2007.

- PHP-библиотекииCMS: Drupal, Wordpress, Joomla, Zend Framework, Smarty Template Engine, PHP-Curl, PEAR, Slaed-CMS, osCommerce, ZenCart, PHP-Sockets.

- Javascript-библиотеки: JQuery, OpenLayers.

- Веб-серверы: Apache, Microsoft IIS.

Примеры сайтов, в разработке которых, я принимал участие:

· http://www.fitnessmotion.ru/

· http://rtp3.ru

· http://kpacoma.ru

· http://www.progs-scripts.info

· http://rc.by/

· http://www.kundalini.ru/

· http://ruki.by/

· http://wall-deco.ru/

Опыт работы

Июнь2006 - Январь2007.

Место работы:Компания Right-Bracket(http://www.right-bracket.com/)

Должность:PHPвеб-разработчик

Активно участвовал в:

- Разработке и программировании динамических сайтов с использованием PHP, MySQL, HTML, DHTML, CSS, JavaScript.

- Разработке большого количества интернет-магазинов и других коммерческих вебсайтов.

- Написании различных парсеров.

- Разработке системы динамического управления веб-статьями с использованием PHP, Javascriptи PostgreSqlв качестве базы данных. Система состояла из ядра и клиентского скрипта, устанавливавшегося на вебсайтах. Ядро поддерживало множество различных способов загрузки статей в базу данных. Далее, статьираспространялисьнавебсайтахспомощьюклиентскогоскрипта. Клиентский скрипт подключался к ядру системы с помощью сетевых функций PHPи отображал требуемые статьи. Данная система была полностью разработана мной.

- Написании приложений, конвертировавших базы данных интернет-магазинов в YML(YandexMarketLanguage).

Январь 2007 - Июль 2010.

Работал над различными проектами в качестве фрилансера.

С июль 2010 по настоящее время.

Место работы: ФГУП СНПО Элерон (http://www.eleron.ru/)

Должность: Инженер

Активно участвовал в:

- Разработке различных приложений для электронной системы обучения.

- Разработке различных компьютерных приложений на C# и C++ под Linuxи Windows, и веб-приложений на PHP/MySQL.

- Разработке веб-системы электронного документооборота на PHP/MySQLдля отдела.