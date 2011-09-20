Кратко
- Опыт веб-разработки более 5 лет.
- Большой опыт разработки вебсайтов и веб-приложений на PHP, MySQL, Javascript.
- ОтличноезнаниеJava. Имеется опыт разработки приложений для мобильных телефонов (для платформы J2ME) в Netbeans и WirelessToolkit.
Образование
(НИЯУ МИФИ, Национальный Исследовательский Ядерный Университет – Московский Инженерно-Физический Институт)
Факультет кибернетики: кафедра №17 – Информатика и процессы управления.
Специальность: прикладная математика.
(Oкончил в 2011 году)
Навыки
Профессиональные
Имею большой опыт в:
· Веб-разработке / Программировании и администрировании веб-систем (Apache, MySQL, PHP).
Разработал множество вебсайтов и веб-приложений. Также имею опыт конфигурирования и настройки Apacheсервера.
· Java-разработке.
Разработал множество приложений для мобильных телефонов (для платформы J2ME). Примеры разработанных мной приложений:
1. Игра реверси для платформы J2ME.
2. Система видеонаблюдения. Мобильное приложение получает видео с удалённой камеры и отображает на экране.
3. ICM-тренажёр для телефона. Данное приложение реализует покерную математическую модель - ICM(IndependentChipModel).
· Разработке на C#, C++ под Windowsи Linux.
· Обработке изображенийнаC++.
· WIN32 API.
Написал большое количество win32-приложений на C++ и Delphiдля работы с компонентами WindowsAPI:
- Базовыми сервисами Windows: работа с файловой системой, устройствами, потоками и процессами.
- Графическим интерфейсом (Graphics Device Interface).
- Пользовательским интерфейсом. Функционал для работы с окнами windowsи основными элементами управления.
- Диалоговыми окнами.
Технические навыки
- Языки: Java, C, C++, XML/XSL, Perl/CGI, JavaScript, PHP, Pascal, Delphi Pascal.
- Технологии: JDBC, WAP, WML, HTML, PHP, MySQL, AJAX, CSS.
- Операционные системы: WindowsXP, 2000, NT, 98, 95, UbuntuLinux.
- Базыданных: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Paradox, InterBase.
- Обмен данными и сети: HTTP, POP3, SMTP, Sockets.
- Программныесредстваиутилиты: Adobe Dreamweaver, Microsoft Visio, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook, NetBeans, GIMP, Microsoft Visual Studio, CodeGear Delphi 2007.
- PHP-библиотекииCMS: Drupal, Wordpress, Joomla, Zend Framework, Smarty Template Engine, PHP-Curl, PEAR, Slaed-CMS, osCommerce, ZenCart, PHP-Sockets.
- Javascript-библиотеки: JQuery, OpenLayers.
- Веб-серверы: Apache, Microsoft IIS.
Примеры сайтов, в разработке которых, я принимал участие:
· http://www.fitnessmotion.ru/
· http://www.progs-scripts.info
Опыт работы
Июнь2006 - Январь2007.
Место работы:Компания Right-Bracket(http://www.right-bracket.com/)
Должность:PHPвеб-разработчик
Активно участвовал в:
- Разработке и программировании динамических сайтов с использованием PHP, MySQL, HTML, DHTML, CSS, JavaScript.
- Разработке большого количества интернет-магазинов и других коммерческих вебсайтов.
- Написании различных парсеров.
- Разработке системы динамического управления веб-статьями с использованием PHP, Javascriptи PostgreSqlв качестве базы данных. Система состояла из ядра и клиентского скрипта, устанавливавшегося на вебсайтах. Ядро поддерживало множество различных способов загрузки статей в базу данных. Далее, статьираспространялисьнавебсайтахспомощьюклиентскогоскрипта. Клиентский скрипт подключался к ядру системы с помощью сетевых функций PHPи отображал требуемые статьи. Данная система была полностью разработана мной.
- Написании приложений, конвертировавших базы данных интернет-магазинов в YML(YandexMarketLanguage).
Январь 2007 - Июль 2010.
Работал над различными проектами в качестве фрилансера.
С июль 2010 по настоящее время.
Место работы: ФГУП СНПО Элерон (http://www.eleron.ru/)
Должность: Инженер
Активно участвовал в:
- Разработке различных приложений для электронной системы обучения.
- Разработке различных компьютерных приложений на C# и C++ под Linuxи Windows, и веб-приложений на PHP/MySQL.
- Разработке веб-системы электронного документооборота на PHP/MySQLдля отдела.