supermayachok

Майя supermayachok

 
44 годаУкраина/Каменское
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Написание текстов различной сложности на русском и английском языках
Отзывы заказчиков
alekseydonets
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
5 статей на английском
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