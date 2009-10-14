superstudent

Суть проекта: сделать ядро на Maxima и оболочку на Tcl/tk. План работы прилагаю.
Системное программирование1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Суть проекта: сделать ядро на Maxima и оболочку на Tcl/tk. План работы прилагаю.
Требуются специалисты по написанию научных работ для студентов. Выгодные условия работы. Зарплата - договорная. Требования: высшее образование, свободное владение письменным украинским языком, русским – желательно, грамотность, исполнительность, чесность.
Нужен специалист из Украины, который за 2 недели выполнить научный курсовой проэкт по предмету "Элементы и устройства автоматики и систем управления".Требования - опыт работы в подобном направлении от 2-х лет.