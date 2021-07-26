surovandrei

Обо мнеhttps://surovandrew.github.io - моя визитка
Здравствуйте, давайте перейдем сразу к делу.
О себе: python-разработчик, но так-же имею начальные навыки верстки сайтов. Пунктуален, выполняю работу четко в обговоренные сроки, общителен.
Гарантировано выполняю проектное задание!
Проекты, в разработке которых я принимал участие:
- создание скриптов для email-рассылок;
- боты для социальных сетей, и не только (vk, telegram, discord);
- разработка различных прикладных программ;
- парсинг данных с сайтов;
- создание несложных приложений с графическим интерфейсом (для ПК под управлением windows и linux);
- cli (статья об этом виде пользовательских интерфейсов на wiki: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8).
- разработка простых сайтов на веб-фреймворке Django;
Технологии с которыми я взаимодействовал:
- различные библиотеки для работы с telegram (aiogram, pyTelegramBotAPI);
- СУБД sqlite3;
- графические библиотеки(tkinter, PyQt5);
- библиотека beautifulsoup4, используемая для парсинга данных из html-кода (используется в связке с requests);
- веб-фреймворк Django (владею лишь начальными концепциями);
- набор различных библиотек, служащий для выполнения различных операций с файлами(пример - архивация);
- библиотеки для имитации деятельности человека за ПК(PyAutoGUI);
- vk-api;
- библиотеки для работы c email;
Свяжитесь со мной любым из предложенных способов:
- телефон: +79634402685
- telegram: https://t.me/andrew_surov
- gmail: [email protected]
- instagram: https://www.instagram.com/surov_andrew_/?hl=ru
- Whatsapp: https://wa.me/+79634402685