surovandrei

качественно, и точно в срок!

Обо мне

Здравствуйте, давайте перейдем сразу к делу.

О себе: python-разработчик, но так-же имею начальные навыки верстки сайтов. Пунктуален, выполняю работу четко в обговоренные сроки, общителен.

Гарантировано выполняю проектное задание!

Проекты, в разработке которых я принимал участие:

- создание скриптов для email-рассылок;

- боты для социальных сетей, и не только (vk, telegram, discord);

- разработка различных прикладных программ;

- парсинг данных с сайтов;

- создание несложных приложений с графическим интерфейсом (для ПК под управлением windows и linux);

- cli (статья об этом виде пользовательских интерфейсов на wiki: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8).

- разработка простых сайтов на веб-фреймворке Django;

Технологии с которыми я взаимодействовал:

- различные библиотеки для работы с telegram (aiogram, pyTelegramBotAPI);

- СУБД sqlite3;

- графические библиотеки(tkinter, PyQt5);

- библиотека beautifulsoup4, используемая для парсинга данных из html-кода (используется в связке с requests);

- веб-фреймворк Django (владею лишь начальными концепциями);

- набор различных библиотек, служащий для выполнения различных операций с файлами(пример - архивация);

- библиотеки для имитации деятельности человека за ПК(PyAutoGUI);

- vk-api;

- библиотеки для работы c email;

Свяжитесь со мной любым из предложенных способов:

- телефон: +79634402685

- telegram: https://t.me/andrew_surov

- gmail: [email protected]

- instagram: https://www.instagram.com/surov_andrew_/?hl=ru

- Whatsapp: https://wa.me/+79634402685