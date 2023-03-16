Приветствую Вас на своем аккаунте!

Меня зовут Оля, и я рада предложить Вам свои услуги не только в переводе, написании и редактировании текстов различной тематики, но и в области UI/UX дизайна.

Я являюсь целеустремленным, творческим и креативным человеком с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое. Владею родными языками - белорусским и русским, а также французским и английским на высоком уровне.

В работе всегда стремлюсь к совершенству и идеальности во всем. Быстро учусь чему-то новому и довожу дело до конца. Ответственность - одна из моих главных черт, которая важна в любой сфере деятельности. Кроме того, я коммуникабельна и всегда нахожу общий язык с любым человеком.

В свободное время увлекаюсь литературой различных жанров и саморазвитием. Выбрала данную сферу деятельности в качестве подработки и развития, и всегда готова выполнить работу, вне зависимости от ситуации.

Благодарю за Ваше внимание и буду рада сотрудничеству!