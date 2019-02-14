Ключевая информация
Знание ПО - Adobe Photoshop, Adobe Lightroom,Adobe Rremiere Pro
Техника Nikon d610, Nikkor 50 mm 1.4, sigma 70-200 mm 2.8, sigma 24-35 mm2.0, nikon speedlight sb-910.
Опыт работы
Фотограф, ретушер
С 2014 года
Образование
КНУ им.Т.Шевченка (Киев)
Год окончания 2018
Факультет социологии (магистр)
Владение языками
Английский- продвинутый (IELTS B2)
Курсы, тренинги, сертификаты
Художественнаяобработка фотографии
2019
Онлайн-обучение у Марии Струтинской
Композиция ицвет
2018
Серия уроков Ромы Иванова о цветокорекции в свадебнойфотографии
Колористика вфотографии (Одесса)
2017
МК Ильи Двояковского
Онлайн-курс потворческой съемке и обработке фотографий
2016
Онлайн-курс от Маргариты Каревой
Психологическийпортрет
2015
МК Сергея Сараханова
Предметнаясъемка
2014
МК Дениса Якимчука по предметной фотосъемке
Репортажнаяфотография
2014
МК Анны Ульяновой о съемке репортажей в особенностимузыкальных концертов
Основыфотографии, Photoshop (Киев)
2013
Курс "Основы фотографии", "Photoshop" в фотошколеТ.Маляревича
- Обработка фотографии45 просмотров