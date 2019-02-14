suvanovaa

Анна Суванова suvanovaa

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ретушер/Фотограф

  Ключевая информация

Знание ПО - Adobe Photoshop, Adobe Lightroom,Adobe Rremiere Pro

Техника Nikon d610, Nikkor 50 mm 1.4, sigma 70-200 mm 2.8, sigma 24-35 mm2.0, nikon speedlight sb-910.

 

 

 Опыт работы

Фотограф, ретушер

С 2014 года

 

 Образование

КНУ им.Т.Шевченка (Киев)

Год окончания 2018

Факультет социологии (магистр)

 

 Владение языками

Английский- продвинутый (IELTS B2)

 

 Курсы, тренинги, сертификаты

Художественнаяобработка фотографии

2019

Онлайн-обучение у Марии Струтинской

 

Композиция ицвет

2018

Серия уроков Ромы Иванова о цветокорекции в свадебнойфотографии

 

Колористика вфотографии (Одесса)

2017

МК Ильи Двояковского

 

Онлайн-курс потворческой съемке и обработке фотографий

2016

Онлайн-курс от Маргариты Каревой

 

Психологическийпортрет

2015

МК Сергея Сараханова

 

Предметнаясъемка

2014

МК Дениса Якимчука по предметной фотосъемке

 

Репортажнаяфотография

2014

МК Анны Ульяновой о съемке репортажей в особенностимузыкальных концертов

 

Основыфотографии, Photoshop (Киев)

2013

Курс "Основы фотографии", "Photoshop" в фотошколеТ.Маляревича

Photoshop
Портфолио