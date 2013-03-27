svak

Василий svak

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработчик C++

* Более 10 лет в области разработки для платформ Windows (32/64).

* Чистый winapi, WTL, ATL, COM, ODBC/OLEDB.

* C++ (STL, Boost) в средах: MSVC, gcc, Borland

* C#, .NET Framework

* Динамические языки Perl, Ruby (+Ruby On Rails)

* Сценарии для систем Windows/Linux

* Базы данных MS SQL Server, MySQL, Sqlite

Отзывы заказчиков

emause
Кор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
С# или Delphi программа для удаленной работой с БД
Delphi
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
devildevil
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Консультация по MS SQL Server
SQL
Василий хороший специалист Сразу видно, знает, что делает Благодарю
Задача сформулирована четко, оперативно отработали и получили результат. Спасибо.
Ответный отзыв
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Разработка блок-схемы для программы на TurboC
Очень подробная блок схема к сделанной программе на турбоСи. Рад сотрудничеству!
Замечательно поработали. Спасибо!
Ответный отзыв
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
[C++ ] Система из трёх уравнений и матрицы
Отличный исполнитель. Понимающий и ответственный. Рекомендую!
Отлично и без суеты поработали. Четкие требования и адекватный feed-back. Было приятно работать.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
3 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга