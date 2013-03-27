Разработчик C++
* Более 10 лет в области разработки для платформ Windows (32/64).
* Чистый winapi, WTL, ATL, COM, ODBC/OLEDB.
* C++ (STL, Boost) в средах: MSVC, gcc, Borland
* C#, .NET Framework
* Динамические языки Perl, Ruby (+Ruby On Rails)
* Сценарии для систем Windows/Linux
* Базы данных MS SQL Server, MySQL, Sqlite
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
Delphi
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
12 лет назад
SQL
Василий хороший специалист Сразу видно, знает, что делает Благодарю
Ответный отзыв
Задача сформулирована четко, оперативно отработали и получили результат. Спасибо.
$20
10 баллов
12 лет назад
Очень подробная блок схема к сделанной программе на турбоСи. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Замечательно поработали. Спасибо!
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Понимающий и ответственный. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично и без суеты поработали. Четкие требования и адекватный feed-back. Было приятно работать.
Прикладное ПО
3 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга