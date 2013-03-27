Разработчик C++

* Более 10 лет в области разработки для платформ Windows (32/64).

* Чистый winapi, WTL, ATL, COM, ODBC/OLEDB.

* C++ (STL, Boost) в средах: MSVC, gcc, Borland

* C#, .NET Framework

* Динамические языки Perl, Ruby (+Ruby On Rails)

* Сценарии для систем Windows/Linux

* Базы данных MS SQL Server, MySQL, Sqlite