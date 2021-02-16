sveetlan_2

Фотограф, ретушер, монтажер, озвучивание.

Занимаюсь фотографией и ретушью, мои работы, - https://vk.com/public170410922 (примеры видеоработ также по этой ссылке), если нужно больше примеров - https://drive.google.com/drive/folders/1GLXWpzcGfEpWUxPdWTp20LzQESN6E-dq?usp=sharing

Имеется опыт в озвучивании, озвучивала анонсы на телеканале "ТБН", различные скрипты (для коллекторских компаний, микрозаймов, операторов сотовой связи), короткометражные фильмы, есть вся необходимая техника для качественной записи голоса.