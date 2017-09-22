sveta_82

Светлана sveta_82

 
41 годКипр/Никосия
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Бухгалтерское сопровождение иностранных компаний (Кипр)

Предлагаю услуги бухгалтера по международным стандартам. Опыт работы на Кипре 15 лет.

Основные предоставляемые услуги: 

Постановка бухгалтерского учета.

.Ведение бухгалтерского и налогового учета по МСФО кипрских и офшорных компаний. 

 Подготовка квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.

 Подготовка полной бухгалтерской отчетности необходимой для проведения аудита для международных компаний.

 Оценка налоговых рисков. 

 Управленческая отчетность по МСФО( Баланс, ОПУ, ДДС, пояснительные записки).

Подготовка компании к ежегодному аудиту и его сопровождению. 

 Расчет и начисление заработной платы.

Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$15/час
от $15от 12 дней
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