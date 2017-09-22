Бухгалтерское сопровождение иностранных компаний (Кипр)
Предлагаю услуги бухгалтера по международным стандартам. Опыт работы на Кипре 15 лет.
Основные предоставляемые услуги:
Постановка бухгалтерского учета.
.Ведение бухгалтерского и налогового учета по МСФО кипрских и офшорных компаний.
Подготовка квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
Подготовка полной бухгалтерской отчетности необходимой для проведения аудита для международных компаний.
Оценка налоговых рисков.
Управленческая отчетность по МСФО( Баланс, ОПУ, ДДС, пояснительные записки).
Подготовка компании к ежегодному аудиту и его сопровождению.
Расчет и начисление заработной платы.
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$15/час
от $15от 12 дней
#97