Бухгалтерское сопровождение иностранных компаний (Кипр)

Предлагаю услуги бухгалтера по международным стандартам. Опыт работы на Кипре 15 лет.

Основные предоставляемые услуги:

Постановка бухгалтерского учета.

.Ведение бухгалтерского и налогового учета по МСФО кипрских и офшорных компаний.

Подготовка квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.

Подготовка полной бухгалтерской отчетности необходимой для проведения аудита для международных компаний.

Оценка налоговых рисков.

Управленческая отчетность по МСФО( Баланс, ОПУ, ДДС, пояснительные записки).

Подготовка компании к ежегодному аудиту и его сопровождению.

Расчет и начисление заработной платы.