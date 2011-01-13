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Света Малкова
sveta_ma
sveta_ma
42 года
Россия
/
Москва
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Приватно для e-shpak
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1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Екатерина Шпак
e-shpak
40 лет
Россия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
20 отзывов
$2000
10 баллов
10 лет назад
Приватно для e-shpak
Спасибо за интересный проект. Все отлично, рекомендую.
Работа выполнена в срок, четко по ТЗ, учтены все пожелания. При необходимости обращусь к Кате еще раз. Сотрудничеством довольна
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