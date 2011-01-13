sveta_ma

Света Малкова sveta_ma

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
e-shpak
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2000
10 баллов
10 лет назад
Приватно для e-shpak
Спасибо за интересный проект. Все отлично, рекомендую.
Работа выполнена в срок, четко по ТЗ, учтены все пожелания. При необходимости обращусь к Кате еще раз. Сотрудничеством довольна
Ответный отзыв