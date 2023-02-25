Инфографика для ваших проектов

Привет!

Я Света, мне 28 лет, со мной можно на ты))

Я начинающий дизайнер с небольшим опытом, но тем и интереснее: у меня свежие знания, не замыленный взгляд, я в курсе всех трендов в дизайне, а главное я работаю на результат и на репутацию! Ну и цена не кусается.. ))

Cпециализируюсь на дизайне и оформлении:

Карточек товара для маркетплейсов

Гайдов, презентаций, чек листов

Обложек, аватарок, соц сетей

Постеров, афиш

Визиток, баннеров, пригласительных, сертификатов

Что я умею кроме дизайна:

Грамотно и интересно писать, если потребуется

Искать и анализировать любую информацию в кратчайшие сроки

Быстро и качественно работать

Укладываться в дедлайны

Мои контакты:

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/sveta_muzica/portfolio/

Почта: [email protected]

Telegram: t.me/sveta_muzica

Whatsapp: +7 908 591 15 19