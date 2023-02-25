sveta_muzica

Светлана sveta_muzica

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Инфографика для ваших проектов

Привет!

Я Света, мне 28 лет, со мной можно на ты))

Я начинающий дизайнер с небольшим опытом, но тем и интереснее: у меня свежие знания, не замыленный взгляд, я в курсе всех трендов в дизайне, а главное я работаю на результат и на репутацию! Ну и цена не кусается.. ))

Cпециализируюсь на дизайне и оформлении:

  • Карточек товара для маркетплейсов

  • Гайдов, презентаций, чек листов

  • Обложек, аватарок, соц сетей

  • Постеров, афиш

  • Визиток, баннеров, пригласительных, сертификатов

Что я умею кроме дизайна:

  • Грамотно и интересно писать, если потребуется

  • Искать и анализировать любую информацию в кратчайшие сроки

  • Быстро и качественно работать

  • Укладываться в дедлайны

Мои контакты:

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/sveta_muzica/portfolio/

Почта: [email protected]

Telegram: t.me/sveta_muzica

Whatsapp: +7 908 591 15 19