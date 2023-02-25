Светлана sveta_muzicasveta_muzica
Привет!
Я Света, мне 28 лет, со мной можно на ты))
Я начинающий дизайнер с небольшим опытом, но тем и интереснее: у меня свежие знания, не замыленный взгляд, я в курсе всех трендов в дизайне, а главное я работаю на результат и на репутацию! Ну и цена не кусается.. ))
Cпециализируюсь на дизайне и оформлении:
Карточек товара для маркетплейсов
Гайдов, презентаций, чек листов
Обложек, аватарок, соц сетей
Постеров, афиш
Визиток, баннеров, пригласительных, сертификатов
Что я умею кроме дизайна:
Грамотно и интересно писать, если потребуется
Искать и анализировать любую информацию в кратчайшие сроки
Быстро и качественно работать
Укладываться в дедлайны
Мои контакты:
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/sveta_muzica/portfolio/
Почта: [email protected]
Telegram: t.me/sveta_muzica
Whatsapp: +7 908 591 15 19
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