Здравствуйте, я графический дизайнер.
Прошла интенсивны от Логомашины, также прохожу у них обучение. Закончила курсы граф.дизайна.
Помогу вам в создании: • логотипа • фирменного стиля • дизайна презентации • полиграфия (визитки, флаеры, сертификаты) Креативный подход к любому заданию гарантирую. Предложу несколько вариантов, выберем один и будем над ним работать.
Работаю с софт: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Концепт логотипа для бренда одежды LEANA2 просмотра