Здравствуйте, я графический дизайнер.

Прошла интенсивны от Логомашины, также прохожу у них обучение. Закончила курсы граф.дизайна.

Помогу вам в создании: • логотипа • фирменного стиля • дизайна презентации • полиграфия (визитки, флаеры, сертификаты) Креативный подход к любому заданию гарантирую. Предложу несколько вариантов, выберем один и будем над ним работать.

Работаю с софт: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma.