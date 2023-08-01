svetarepkina0gma

Дизайнер сайтов

Меня зовут Светлана и я технический специалист и дизайнер. Мой основной профиль –создание и настройка онлайн-школ и создание сайтов на платформе Tilda. Разрабатываю стильные и понятные сайты.

-Самый крутой вариант: соберу уникальный лендинг преимущественно из zero-блоков, напишу к нему тексты, подберу и сделаю графику, прикручу аналитику и сделаю анимацию от 5000р

-Вариант проще: соберу лендинг со стандартных блоков , настрою все подключения и прикручу аналитику от 3500р

В процессе работы задаю много вопросов, чтобы погрузится в проект и рассказать о его преимуществах на сайте. Продумываю структуру сайта для повышения конверсии, создаю удобство и внешнюю привлекательность для вашей целевой аудитории.

Все сайты адаптирую под мобильные устройства!

Люблю минималистичный, аккуратный, современный дизайн, постоянно повышаю квалификацию.

Сдаю проекты вовремя, потому что одновременно веду только одного клиента