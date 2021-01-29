svetikkopylova79

СММ специалист ВКонтакте

Ведёте бизнес в соцсетях, но сообщество не

продаёт? Хотите больше клиентов?

Меня зовут Копылова Светлана. Я специалист по продвижению бизнеса ВКонтакте.

Помогу бизнесу получать больше денег и приведу новых клиентов.

- Проведу аудит вашего сообщества - рассмотрим сильные и слабые стороны и наметим, что нужно улучшить;

- Оформлю группу в одном стиле так, чтобы люди захотели купить именно у вас за счёт эффективного текста и цепляющего дизайна.

- С помощью упаковки потенциальный клиент увидит правильно оформленный продукт/услугу, станет доверять вам с первых секунд нахождения в вашем сообществе.

Группа начнет продавать!

Просто позвоните мне, и мы упакуем вашу группу в ближайшие дни!