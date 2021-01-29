svetikkopylova79

Светлана Копылова svetikkopylova79svetikkopylova79
44 годаРоссия/Новоалтайск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
СММ специалист ВКонтакте
Ведёте бизнес в соцсетях, но сообщество не
продаёт? Хотите больше клиентов?
Меня зовут Копылова Светлана. Я специалист по продвижению бизнеса ВКонтакте.
Помогу бизнесу получать больше денег и приведу новых клиентов.
- Проведу аудит вашего сообщества - рассмотрим сильные и слабые стороны и наметим, что нужно улучшить;
- Оформлю группу в одном стиле так, чтобы люди захотели купить именно у вас за счёт эффективного текста и цепляющего дизайна.
- С помощью упаковки потенциальный клиент увидит правильно оформленный продукт/услугу, станет доверять вам с первых секунд нахождения в вашем сообществе.
Группа начнет продавать!
Просто позвоните мне, и мы упакуем вашу группу в ближайшие дни!
Действие аккаунта приостановлено!