svetlana13999

Я прохожу курс «Менеджер маркетплейс» и ищу поставщика для стажировки. На данный момент обладаю такими навыками как:

✅ Создание и редактирование карточек товара (правильно составленное описание с ключевыми словами, фото/видео, подробные характеристики).✅ Создание поставок по FBO (формирование заказа, контроль отгрузок, отслеживание своевременного пополнения товара).✅ Отслеживание новостей и новых условий маркетплейса.✅ Ценообразование (установление скидок, изменение цен, настройка рекомендаций, так же умею размещать РСЯ).Личные качества:Уверенный пользователь ПК.Знание Microsoft Word, Excel, Power Point.Обладаю эмоциональной устойчивостью. Доброжелательная, ответственная, внимательная, исполнительная, пунктуальная.Отношусь серьёзно к работе.Обладаю грамотной письменной и устной речью.Работаю на результат и быстро обучаюсь новым задачам.