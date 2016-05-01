- Написание ярких и креативных статей и текстов на любую тематику;
- Качественные отзывы о товарах и услугах, описание аксессуаров к гаджетам, посуды, одежды:
http://navidu.ru/brands/vacuvin
- Удачный опыт на сайтах с женской тематикой (рукоделие, здоровый образ жизни, косметика, психология, мода,свадьба):
http://modnie-stuchki.ru/1801/krapiva-dlya-ukrepleniya-volos-realnaya-polza/
http://modnie-stuchki.ru/1809/domashnij-skrab-iz-kofe-recept/
http://modnie-stuchki.ru/1818/akvarelnaya-rabota-lim-czi-vej/
- Большой опыт (оцененный профессионалами) по написанию статей на детскую тематику - беременность, рождение, уход, воспитание и детская психология. Примеры работ как на сайтах по ссылке, так и в портфолио:
http://moyasna.ru/zdorovyj-malysh/pobezhdaem-detskie-straxi.html
http://moyasna.ru/zdorovyj-malysh/joga-dlya-detej.html
http://moyasna.ru/pregnancy/10-nedelya-beremennosti.html
http://moyasna.ru/zdorovyj-malysh/poleznaya-detskaya-kosmetika.html
- Умею информативно, "вкусно" и доступно подавать материал. Все тексты исключительно авторские!
- Быстро, ярко и интересно подаю рерайт "горячих" новостей о знаменитостях;
- Создаю замечательные Мастер-классы с подробным описанием и фотографиями (более 30-ти созданных МК):
http://modnie-stuchki.ru/1786/otkrytka-svoimi-rukami-master-klass/
- Подхожу к каждому заказу ответственно и дисциплинировано!
ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ!
мой e-male: [email protected]
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