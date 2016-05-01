Творческий и душевный подход к каждому заказу!

- Написание ярких и креативных статей и текстов на любую тематику;

- Качественные отзывы о товарах и услугах, описание аксессуаров к гаджетам, посуды, одежды:

http://navidu.ru/brands/vacuvin

- Удачный опыт на сайтах с женской тематикой (рукоделие, здоровый образ жизни, косметика, психология, мода,свадьба):

http://modnie-stuchki.ru/1801/krapiva-dlya-ukrepleniya-volos-realnaya-polza/

http://modnie-stuchki.ru/1809/domashnij-skrab-iz-kofe-recept/

http://modnie-stuchki.ru/1818/akvarelnaya-rabota-lim-czi-vej/

- Большой опыт (оцененный профессионалами) по написанию статей на детскую тематику - беременность, рождение, уход, воспитание и детская психология. Примеры работ как на сайтах по ссылке, так и в портфолио:

http://moyasna.ru/zdorovyj-malysh/pobezhdaem-detskie-straxi.html

http://moyasna.ru/zdorovyj-malysh/joga-dlya-detej.html

http://moyasna.ru/pregnancy/10-nedelya-beremennosti.html

http://moyasna.ru/zdorovyj-malysh/poleznaya-detskaya-kosmetika.html

- Умею информативно, "вкусно" и доступно подавать материал. Все тексты исключительно авторские!

- Быстро, ярко и интересно подаю рерайт "горячих" новостей о знаменитостях;

- Создаю замечательные Мастер-классы с подробным описанием и фотографиями (более 30-ти созданных МК):

http://modnie-stuchki.ru/1786/otkrytka-svoimi-rukami-master-klass/

- Подхожу к каждому заказу ответственно и дисциплинировано!

ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ!

мой e-male: [email protected]