svetlana_nur

Хотите получать от 3-5 обращений в день на свой товар/услугу? как раз могу Вам это обеспечить. Уже через 5 дней вы получите первые заявки.

Приветствую! Меня зовут Светлана.Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.Я буду максимально полезной, если Вы: - Собственник бизнеса Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу. - Ищете СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. Я всегда работаю индивидуально, без шаблонов.Со своей стороны гарантирую: - Только целевой трафик При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме. - На связи 7 дней в неделю Рабочий график с 9:00 до 21:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт. - Полный доступ к рекламным кампаниям Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании

- Работаю с любым бюджетом

- Срок настройки рекламы в среднем 3-5 рабочих дней

- Цена создания РК в среднем 5000 руб. (только Директ/AdWords), 10000(2 системы "под ключ")