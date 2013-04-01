svetlana_past

Светлана svetlana_past

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
копирайт, рерайт, составление резюме,портфолио, мотивационных писем, речей

Предлагаю высококачественные услуги рерайтинга и копирайтинга на любую тематику, составление резюме, портфолио для поиска работы, получения стипендии, гранта и тп. Помощь в заполнении аппликационных форм любой сложности. Языки - русский, украинский, английский.

Высшее техническое образование, трехмесячная практика английского языка в США, опыт работы в сфере рекламы, большой опыт презентаций товаров и услуг. Обширная практика в составлении резюме, портфолио, заполнении аппликационных форм в том числе для получения финансирования заграницей. Хороший слог, грамотность, любознательность, ответственность и честность - мои сильные стороны.

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Отзывы заказчиков

surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Срочно нужен райтер
Прекрасно справилась с большим объемом. Исключительно грамотна, приятна в общении. Рекомендую Светлану, как грамотного копирайтера и человека, который выполнит задание в срок. Светлана - большая умничка. Спасибо.