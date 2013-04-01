svetlana_past

копирайт, рерайт, составление резюме,портфолио, мотивационных писем, речей
Предлагаю высококачественные услуги рерайтинга и копирайтинга на любую тематику, составление резюме, портфолио для поиска работы, получения стипендии, гранта и тп. Помощь в заполнении аппликационных форм любой сложности. Языки - русский, украинский, английский.
Высшее техническое образование, трехмесячная практика английского языка в США, опыт работы в сфере рекламы, большой опыт презентаций товаров и услуг. Обширная практика в составлении резюме, портфолио, заполнении аппликационных форм в том числе для получения финансирования заграницей. Хороший слог, грамотность, любознательность, ответственность и честность - мои сильные стороны.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Прекрасно справилась с большим объемом. Исключительно грамотна, приятна в общении. Рекомендую Светлану, как грамотного копирайтера и человека, который выполнит задание в срок. Светлана - большая умничка. Спасибо.