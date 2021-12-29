Инфографика для маркетплейсов

Я начинающий специалист в сфере инфографики для маркетплейсов. В связи с этим цена будет ниже рыночной. Если у вас нет чёткого представления о том, что Вы хотите видеть в основных характеристиках и дизайне фото Ваших товаров.

То в таком случае я всегда рада помочь и предложить Вам на выбор, 2-4 макета главного фото товара. Из которых Вы выбираете тот,который больше понравился. Дальше начинаю дорабатывать выбранный макет. Поэтапно скидываю Вам результат-Вы если хотите вносите свои поправки(пожелания).

Выполню работу быстро,в срок.

Выполню работу точно в срок. Правки делаю бесплатно (в разумных количествах).

Для оформлeния oт Baс нeoбходимы:

фoтография тoвaрa

инфoрмaция-тeкcт

инфографикa, кoторую хотите отобразить (по желанию). Можете сделать наброски на листке бумаги или описать словами.

Ваша электронная почта, для отправки готовой инфографики(без потери качества).