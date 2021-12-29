Я начинающий специалист в сфере инфографики для маркетплейсов. В связи с этим цена будет ниже рыночной. Если у вас нет чёткого представления о том, что Вы хотите видеть в основных характеристиках и дизайне фото Ваших товаров.
То в таком случае я всегда рада помочь и предложить Вам на выбор, 2-4 макета главного фото товара. Из которых Вы выбираете тот,который больше понравился. Дальше начинаю дорабатывать выбранный макет. Поэтапно скидываю Вам результат-Вы если хотите вносите свои поправки(пожелания).
Выполню работу быстро,в срок.
Выполню работу точно в срок. Правки делаю бесплатно (в разумных количествах).
Для оформлeния oт Baс нeoбходимы:
фoтография тoвaрa
инфoрмaция-тeкcт
инфографикa, кoторую хотите отобразить (по желанию). Можете сделать наброски на листке бумаги или описать словами.
Ваша электронная почта, для отправки готовой инфографики(без потери качества).
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсов26 просмотров