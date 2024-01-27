Всегда открыта к сотрудничеству и диалогу! Привлекательные тексты для бизнеса и личных блогов...

Специалист с 20-летним опытом работы в газетной индустрии. С удовольствием направляю свою энергию и навыки в мир онлайн-коммуникаций. Мой опыт в редактировании, написании текстов и взаимодействия с аудиторией преобразуется в онлайн-формат. Обладаю навыками создания привлекательных контентов и оптимизации текстов для повышения их видимости в онлайн-аудитории. С удовольствием преобразую Ваши идеи в более эффективный и востребованный контент, который привлекает внимание.