Видеомонтаж
Создаю видеоролики на заказ: рекламные, ролики-визитки, видео заставки, слайд шоу. Пишите . Телеграм @LanaNik. WhatsApp +7 9878601452
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Портфолио
- Поздравление с днем рождения44 просмотра
- Fitness Park ритм.40 просмотров
- Видео открытка46 просмотров
- Поздравление с Днем рождения. Слайд шоу75 просмотров
- Реклама клининговой компании61 просмотр
- Сторис Фитнес парк73 просмотра
- Видео презентация онлайн школы английского языка53 просмотра
- Видео презентация спа салона66 просмотров
- Косметика Faberlic42 просмотра
- Маникюрный салон46 просмотров
- Мебель52 просмотра
- Фитнес парк49 просмотров