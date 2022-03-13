svetves

Светлана svetves

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтаж

Создаю видеоролики на заказ: рекламные, ролики-визитки, видео заставки, слайд шоу. Пишите . Телеграм @LanaNik. WhatsApp +7 9878601452

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