Сайты для любых целей, это просто!
Всем привет! Меня зовут Михаил, я фуллстак разработчик. Предлагаю услуги по разработке веб-сайтов, скриптов и других веб-приложений.
Если вам требуется любая помощь связанная с вебом, будь то исправление какой нибудь ошибки, нужно написать какой нибудь скрипт, разработать собственную CMS, вы можете обратится ко мне.
В совершенстве владею
- HTML
- CSS
- Javascript (JQuery)
- PHP (ООП)
- MySQL, MSSQL
Услуги
- Создание сайтов на CMS
- Разработка сайтов, веб-приложений под ключ
- Личные кабинеты
- Панели управления
- CMS под ключ и пр.
- Разработка скриптов
- Модули, парсеры и пр.
- Сопутствующие работы
- Адаптация шаблонов, исправление ошибок и пр.
Контакты
- Telegram: @sviridov_dev
- VK: vk.com/sviridov.guru
- website: https://sviridov.guru
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Мобильная адаптация83 просмотра
- Сайт для отеля87 просмотров
- Винный блог74 просмотра
- Кофейный интернет-магазин на OpenCart80 просмотров
- Сайт для доставки еды - кафе Авокадо64 просмотра
- Наполнение блога МануалМед60 просмотров
Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
4 года назад
PHP
Работы выполнены. Все спорные моменты разрешены. Понравились рекомендации по улучшению продукта в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Советую, надежный и адекватный заказчик.
$5
10 баллов
4 года назад
HTML
Работа сделана быстро, качественно, с учетом дополнительных пожеланий.
Ответный отзыв
Всё здорово, понятно ТЗ, своевременная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!
Веб-программирование
2 отзыва
$5.5/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 15 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5.5/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $135
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5.5/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга