Сайты для любых целей, это просто!

Всем привет! Меня зовут Михаил, я фуллстак разработчик. Предлагаю услуги по разработке веб-сайтов, скриптов и других веб-приложений.

Если вам требуется любая помощь связанная с вебом, будь то исправление какой нибудь ошибки, нужно написать какой нибудь скрипт, разработать собственную CMS, вы можете обратится ко мне.

В совершенстве владею

HTML

CSS

Javascript (JQuery)

PHP (ООП)

MySQL, MSSQL

Услуги

Создание сайтов на CMS

Разработка сайтов, веб-приложений под ключ Личные кабинеты Панели управления CMS под ключ и пр.

Разработка скриптов Модули, парсеры и пр.

Сопутствующие работы Адаптация шаблонов, исправление ошибок и пр.



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