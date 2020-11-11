sviridov_guru

Михаил sviridov_guru

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сайты для любых целей, это просто!

Всем привет! Меня зовут Михаил, я фуллстак разработчик. Предлагаю услуги по разработке веб-сайтов, скриптов и других веб-приложений.

Если вам требуется любая помощь связанная с вебом, будь то исправление какой нибудь ошибки, нужно написать какой нибудь скрипт, разработать собственную CMS, вы можете обратится ко мне.

В совершенстве владею

  • HTML
  • CSS
  • Javascript (JQuery)
  • PHP (ООП)
  • MySQL, MSSQL

Услуги

  • Создание сайтов на CMS
  • Разработка сайтов, веб-приложений под ключ
    • Личные кабинеты
    • Панели управления
    • CMS под ключ и пр.
  • Разработка скриптов
    • Модули, парсеры и пр.
  • Сопутствующие работы
    • Адаптация шаблонов, исправление ошибок и пр.

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Отзывы заказчиков

mishapaz
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$110
10 баллов
4 года назад
Доработать лендинг на php
PHP
Работы выполнены. Все спорные моменты разрешены. Понравились рекомендации по улучшению продукта в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Советую, надежный и адекватный заказчик.
Ответный отзыв
pozvonite
Артур 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Настройка htaccess
HTML
Работа сделана быстро, качественно, с учетом дополнительных пожеланий.
Всё здорово, понятно ТЗ, своевременная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$5.5/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 15 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5.5/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $135
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5.5/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга