Світлана Зінькова svitlanazinkovasvitlanazinkova
1. SEO-аудит
2. Технічний аудит вебсайту
3. Юзабіліті аудит
4. PPC-аудит
5. Комплексний аналіз конкурентів
6. Аналіз та розробка стратегії лінкбілдінгу
7. Підвищення релевантності та якості контенту за технологією E-A-T
8. Розробка прототипів вебсторінок
9. Наскрізна аналітика
10. Робота з семантичним ядром
11. Побудова оптимальної структури сайту
12. Технічна оптимізація сайту
13. Аналіз трафіку та CRO-аудит
Роблю фокус не лише на позиціях та видимості, але й на якості трафіку, конверсії та цінності конверсії
Проводжу комплексні аудити з деталізованим планом дій по оптимізації та просуванні вебресурсів
Розуміюся у принципах роботи програмного забезпечення та сервісів для SEO, PPC, цифрового маркетингу
Працюю з Google Analytics, Google Search Console, теплові карти, Netpeak Spider, Serpstat, Топвізор, Google Ads, Mira Text, Overlead, кластеризатори, Similar Web, Semrush, Seranking
Кейси: переглянути
Вища освіта: Маркетинг (бакалаврат та магістратура), Львівський національний університет імені Івана Франка Додаткова освіта:
SEO, Skill UP - Сертифікат
Advansed SEO, LinkedIn - Сертифікат
SEO, LinkedIn - Сертифікат
SEO, National Association of State Boards of Accountancy(NASBA) - Сертифікат
Figma, Cases - Сертифікат
Мови: українська, російська, англійська, німецька
Займаюся науковими дослідженнями в сфері цифрового маркетингу.
1. Comparative analysis of the features of the promotion of online stores and service websites in search engines Читати статтю
2. The impact of web-resource optimization usability on the effectiveness of advertising campaigns in internet marketing
3. Website as a tool of internet-marketing communications of agroholding Читати статтю
4. SEM as a tool for promoting the company's web resources
5. Trends and tendencies of web resources audit
6. Comprehensive digital-marketing audit as a tool of analysis of the firm's activity in the internet environment Читати статтю
- Юзабіліті та CRO-аудит - ніша: Агенція UI/UX30 просмотров
- Юзабіліті аудит та розробка макету - ніша: Салони25 просмотров
- Робота з СЯ - ніша: Ріелторські компанії18 просмотров
- СЯ для калькулятора - ніша: Агенції інтернет-марке15 просмотров
- Складання ТЗ копірайтеру (приклад ТЗ)21 просмотр
- Збір та кластеризація семантики - ніша: Стелі18 просмотров
- Структура та мета-теги - ніша: Вікна/двері19 просмотров
- Контент-план та мета-теги -ніша: Студентські біржі18 просмотров
- SEO-оптимізація - ніша: Онлайн-магазин сантехніки17 просмотров
- Підвищення релевантності - ніша: Студентські біржі14 просмотров
- SEO-просування вебсайту - ніша: Вантажоперевезення76 просмотров
- Глибокий маркетинговий аудит - ніша: Агрохолдинги46 просмотров