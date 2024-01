SEO-спеціаліст, маркетолог

1. SEO-аудит

2. Технічний аудит вебсайту

3. Юзабіліті аудит

4. PPC-аудит

5. Комплексний аналіз конкурентів

6. Аналіз та розробка стратегії лінкбілдінгу

7. Підвищення релевантності та якості контенту за технологією E-A-T

8. Розробка прототипів вебсторінок

9. Наскрізна аналітика

10. Робота з семантичним ядром

11. Побудова оптимальної структури сайту

12. Технічна оптимізація сайту

13. Аналіз трафіку та CRO-аудит

 Роблю фокус не лише на позиціях та видимості, але й на якості трафіку, конверсії та цінності конверсії

 Проводжу комплексні аудити з деталізованим планом дій по оптимізації та просуванні вебресурсів

 Розуміюся у принципах роботи програмного забезпечення та сервісів для SEO, PPC, цифрового маркетингу

 Працюю з Google Analytics, Google Search Console, теплові карти, Netpeak Spider, Serpstat, Топвізор, Google Ads, Mira Text, Overlead, кластеризатори, Similar Web, Semrush, Seranking

Кейси: переглянути

Вища освіта: Маркетинг (бакалаврат та магістратура), Львівський національний університет імені Івана Франка Додаткова освіта:

SEO, Skill UP - Сертифікат

Advansed SEO, LinkedIn - Сертифікат

SEO, LinkedIn - Сертифікат

SEO, National Association of State Boards of Accountancy(NASBA) - Сертифікат

Figma, Cases - Сертифікат

Мови: українська, російська, англійська, німецька

 Займаюся науковими дослідженнями в сфері цифрового маркетингу.

1. Comparative analysis of the features of the promotion of online stores and service websites in search engines Читати статтю

2. The impact of web-resource optimization usability on the effectiveness of advertising campaigns in internet marketing

Читати статтю

3. Website as a tool of internet-marketing communications of agroholding Читати статтю

4. SEM as a tool for promoting the company's web resources

Читати статтю

5. Trends and tendencies of web resources audit

Читати статтю

6. Comprehensive digital-marketing audit as a tool of analysis of the firm's activity in the internet environment Читати статтю