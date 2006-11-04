Требуется разработать сайт. Дизайн + CMS. CMS достаточно простой с возможностью редактирования страниц и добавления фотография и видеороликов в галерею. Требования к функциональности, структуре и уровню дизайна: http://aborigine.ru/ Примерно, как по указанной ссылке. Прошу оставлять предложения - ...
Станислав Рымкевич svjatozarsvjatozar
- Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Имеется простое меню из нескольких пунктов (на флэше) на сайте на основе CMS Php-nuke. Требуется добавить еще один пункт в меню и подправить тему таким образом, чтобы после изменения флэша ничего не съехало на сайте. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработать титульную страницу (с нее будет переход на сайт) для сайта фотостудии.Цвета страницы - оттенки серого. Стиль - в соответствии со стилем сайта. Страница статическая, без флэша. На странице кнопки перехода на 2 версии ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Имеется готовый сайт. Шапка на флэше. В ней есть несколько меняющихся картинок со связанными слоганами. Требуется разработать картинку (356*125) для одного из слоганов. Стучать в асю 731755Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Имеется готовый сайт. Шапка на флэше. В ней есть несколько меняющихся картинок со связанными слоганами. Требуется разработать варианты картинок для одного из слоганов. Стучать в асю 731755Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Имеется готовая html-тема под CMS PHP-Nuke 7.6 Требуется исправить пару глюков и немного добавить в графике. Также доработать страницу интры, чтобы там были указаны переходы на разные версии сайта. Стучать в асю 731755.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Требуется разработать баннер из нескольких кадров в формате .gif 100*100Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется доработать дизайн электронного магазина по продаже сувениров. Готова шапка с использованием флэш и футер, оно порезано под двиг. Необходимо отработать левое меню (скорее всего с использованием флэш) и дизайн блоков для контента. Возможно, еще ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $15
Требуется исправить некоторые глюки в верстке готовой темы под CMS php-nuke. Глюки типа: - смещение косых полос на границах блоков в фоне - не качественный градиент.HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $30
Разработка флэш интры для сайта по широкоформатной печати. Детали по асе 731755.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $20
Требуется сверстать в html макет сайта. Имеется только jpg файл нормального качества. Макет не сложный. Также требуется при верстке внести несколько правок. Вот правки по эскизу: Блоки ZIP и голосование слева убрать. В быстром поиске убрать строку ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется дизайнер для разработки макета сайта. Шапка и левое меню с использованием flash. Требования: наличие портфолио не менее 5 работ Уверенное владение пакетами Adobe, Macromedia. Сроки исполнения 3-5 дней. Возможно постоянное сотрудничество. Дизайн-студии не интересуют.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется Web-дизайнер, который профессионально умеет: - рисовать макеты сайтов в PhotoShop; - рисовать анимационные элементы (шапку, меню и пр.) на Flash в Macromedia Flash; - верстать страницы в Macromedia Dreamviewer; Имеет в портфолио не менее 5 работ. Делает ЭТО на ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад