svjatozar

Станислав Рымкевич svjatozar

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Разработка сайта

    Требуется разработать сайт. Дизайн + CMS. CMS достаточно простой с возможностью редактирования страниц и добавления фотография и видеороликов в галерею. Требования к функциональности, структуре и уровню дизайна: http://aborigine.ru/ Примерно, как по указанной ссылке. Прошу оставлять предложения - ...

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправление флэш и корректировка темы

    $10

    Имеется простое меню из нескольких пунктов (на флэше) на сайте на основе CMS Php-nuke. Требуется добавить еще один пункт в меню и подправить тему таким образом, чтобы после изменения флэша ничего не съехало на сайте. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка титульной страницы сайта

    $50

    Требуется разработать титульную страницу (с нее будет переход на сайт) для сайта фотостудии.Цвета страницы - оттенки серого. Стиль - в соответствии со стилем сайта. Страница статическая, без флэша. На странице кнопки перехода на 2 версии ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка картинки

    $10

    Имеется готовый сайт. Шапка на флэше. В ней есть несколько меняющихся картинок со связанными слоганами. Требуется разработать картинку (356*125) для одного из слоганов. Стучать в асю 731755

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка вариантов картинки

    $10

    Имеется готовый сайт. Шапка на флэше. В ней есть несколько меняющихся картинок со связанными слоганами. Требуется разработать варианты картинок для одного из слоганов. Стучать в асю 731755

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка и исправление html-темы под CMS PHP-Nuke

    $20

    Имеется готовая html-тема под CMS PHP-Nuke 7.6 Требуется исправить пару глюков и немного добавить в графике. Также доработать страницу интры, чтобы там были указаны переходы на разные версии сайта. Стучать в асю 731755.

    PHPHTML
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    $50

    Требуется доработать дизайн электронного магазина по продаже сувениров. Готова шапка с использованием флэш и футер, оно порезано под двиг. Необходимо отработать левое меню (скорее всего с использованием флэш) и дизайн блоков для контента. Возможно, еще ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Исправление ошибок верстки

    $15

    Требуется исправить некоторые глюки в верстке готовой темы под CMS php-nuke. Глюки типа: - смещение косых полос на границах блоков в фоне - не качественный градиент.

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка макета

    $20

    Требуется сверстать в html макет сайта. Имеется только jpg файл нормального качества. Макет не сложный. Также требуется при верстке внести несколько правок. Вот правки по эскизу: Блоки ZIP и голосование слева убрать. В быстром поиске убрать строку ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $100

    Требуется дизайнер для разработки макета сайта. Шапка и левое меню с использованием flash. Требования: наличие портфолио не менее 5 работ Уверенное владение пакетами Adobe, Macromedia. Сроки исполнения 3-5 дней. Возможно постоянное сотрудничество. Дизайн-студии не интересуют.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-дизайнер

    $250

    Требуется Web-дизайнер, который профессионально умеет: - рисовать макеты сайтов в PhotoShop; - рисовать анимационные элементы (шапку, меню и пр.) на Flash в Macromedia Flash; - верстать страницы в Macromedia Dreamviewer; Имеет в портфолио не менее 5 работ. Делает ЭТО на ...

    PHPHTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад