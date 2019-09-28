Найди своё дело и ты никогда не будешь работать...

Специализация: Текст/расшифровка видео и аудио записи, создание видео из фотографий и видео.

Образование: высшее техническое (радиоинженер).

24 года проработала электромехаником телефонной станции. Работала воспитателем в интернате и муз. работником (закончила муз. школу). Сейчас — пенсионер.

Закончила курсы транскрибаторов.

Увлечения: создание видео на основе фото и видео семьи: ежедневные дела, праздники, занятия в спортивных секциях и соревнования, увлечения моих 3-х детей и 8-ми внуков! Создала более 600 фильмов за 6 лет.

Чтение художественной литературы и статей по психологии семейных отношений и воспитании детей в интернете.

Личные качества: работоспособность, ответственность, настойчивость в достижении цели, вежливость в общении.

Дополнительные сведения: работаю на персональном компьютере.