Условия: - свободный график работы; - оплата через банк без задержек. Обязанности: - размещение объявлений в интернете; - составление отчета по проделанной работе. Требования: - грамотная речь; - ответственность; - быстрая обучаемость; - уверенный пользователь ПК и интернет; - наличие доступного в рабочее время телефона и ...
- $1500Подбор персонала (HR)27 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...Управление проектами7 заявокЗакрыт9 лет назад
Условия: - свободный график работы; - оплата через банк без задержек. Обязанности: - размещение объявлений в интернете; - составление отчета по проделанной работе. Требования: - грамотная речь; - ответственность; - быстрая обучаемость; - уверенный пользователь ПК и интернет; - наличие доступного в рабочее время телефона и ...Подбор персонала (HR)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...Управление проектами16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Условия: - свободный график работы; - оплата через банк без задержек. Обязанности: - размещение объявлений в интернете; - составление отчета по проделанной работе. Требования: - грамотная речь; - ответственность; - быстрая обучаемость; - уверенный пользователь ПК и интернет; - наличие доступного в рабочее время телефона и ...Подбор персонала (HR)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...Подбор персонала (HR)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...Управление проектами10 заявокЗакрыт9 лет назад