Условия: - свободный график работы; - оплата через банк без задержек. Обязанности: - размещение объявлений в интернете; - составление отчета по проделанной работе. Требования: - грамотная речь; - ответственность; - быстрая обучаемость; - уверенный пользователь ПК и интернет; - наличие доступного в рабочее время телефона и ...