svs_71

Сергей svs_71

 
52 годаРоссия/Ульяновск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Менеджер по персоналу

    $1500

    Условия: - свободный график работы; - оплата через банк без задержек. Обязанности: - размещение объявлений в интернете; - составление отчета по проделанной работе. Требования: - грамотная речь; - ответственность; - быстрая обучаемость; - уверенный пользователь ПК и интернет; - наличие доступного в рабочее время телефона и ...

    Подбор персонала (HR)27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Бренд-менеджер

    Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер по подбору персонала

    Условия: - свободный график работы; - оплата через банк без задержек. Обязанности: - размещение объявлений в интернете; - составление отчета по проделанной работе. Требования: - грамотная речь; - ответственность; - быстрая обучаемость; - уверенный пользователь ПК и интернет; - наличие доступного в рабочее время телефона и ...

    Подбор персонала (HR)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Бренд-менеджер

    Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...

    Управление проектами16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер по персоналу на дому

    $1000

    Условия: - свободный график работы; - оплата через банк без задержек. Обязанности: - размещение объявлений в интернете; - составление отчета по проделанной работе. Требования: - грамотная речь; - ответственность; - быстрая обучаемость; - уверенный пользователь ПК и интернет; - наличие доступного в рабочее время телефона и ...

    Подбор персонала (HR)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер по рекрутингу

    $1000

    Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...

    Подбор персонала (HR)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Активный интернет-менеджер

    $1000

    Требуется менеджер для работы в интернет проекте, удаленно. Официальное труд-во, оплата через банк, график свободный, занятость от 3-х часов, можно совмещать. Платим много за работу. Ленивых просьба не обращаться! Требования: опытный пользователь ПК, скайп, обучаемость, ...

    Управление проектами10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад