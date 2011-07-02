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Васильев
svsevas
svsevas
40 лет
Молдова
/
Кишинев
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
mavspb
62 года
Россия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
$12
0 баллов
13 лет назад
Галерея фото в table в php (закрыто )
Работу прекратил, т.а, на 02/07/2011, т.е. через месяц, несмотря на предоплату 25$+ оплата наушников для Скайпа: см.
sutkidom.ru/image/itog.jpg
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Отзывы заказчиков
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