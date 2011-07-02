svsevas

Васильев svsevas

 
40 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mavspb
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
0 баллов
13 лет назад
Галерея фото в table в php (закрыто )
Работу прекратил, т.а, на 02/07/2011, т.е. через месяц, несмотря на предоплату 25$+ оплата наушников для Скайпа: см. sutkidom.ru/image/itog.jpg