Когда я думал, что написать обо мне, то сразу всплыл один фактор — у меня не много отзывов, но ценный опыт имею. Есть работы не на фрилансе, подробнее о них смотрите и читайте в портфолио. Поэтому, над каждым проектом на фрилансе я работаю с полной отдачей, чтобы заслужить высокие рейтинги среди заказчиков.
Неважно сколько вы платите, я все равно делаю круто и качественно!
Я — веб-дизайнер, интернет-маркетолог. Опыт более 2-х лет. Последние годы активно занимаюсь саморазвитием и повышением своих профессиональных навыков.
Мои навыки:
— Веб-дизайн;
— Верстка сайтов (на коде и на конструкторах);
— Помощь в настройке рекламы;
Мои специализации:
— Landing-page (полный цикл работ)
— Сайты под ключ
— Веб-дизайн
— Прототипирование
— Настройка таргетированной рекламы (ВКонтакте, Instagram)
— Настройка контекстной рекламы (Яндекс.Директ, Google Adwords)
В работе ценю: осознанность, честность, простой подход.
Для любой сложной задачи можно найти простое решение.
Что для меня главное?
Получать результат в любой работе, отдавать ценность. Меня очень радует, когда проект заслуженно приносит результаты моим заказчикам — это то, что мотивирует меня изо дня в день :)
Если у вас нет опыта работы с дизайнером, то не волнуйтесь, я вас проконсультирую и возьму на себя все технические вопросы по реализации проекта.
Портфолио: https://drive.google.com/file/d/18LsyYIXGoE4KYN9CAyujtN88piusWnAq/view
Резюме: https://drive.google.com/file/d/18xMXAdEl88Sa5R1mafYvWEtaxjr4FrWE/view?usp=sharing
Портфолио
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