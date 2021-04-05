Веб-дизайнер и просто хороший человек :)

Когда я думал, что написать обо мне, то сразу всплыл один фактор — у меня не много отзывов, но ценный опыт имею. Есть работы не на фрилансе, подробнее о них смотрите и читайте в портфолио. Поэтому, над каждым проектом на фрилансе я работаю с полной отдачей, чтобы заслужить высокие рейтинги среди заказчиков.

Неважно сколько вы платите, я все равно делаю круто и качественно!

Я — веб-дизайнер, интернет-маркетолог. Опыт более 2-х лет. Последние годы активно занимаюсь саморазвитием и повышением своих профессиональных навыков.

Мои навыки:

— Веб-дизайн;

— Верстка сайтов (на коде и на конструкторах);

— Помощь в настройке рекламы;

Мои специализации:

— Landing-page (полный цикл работ)

— Сайты под ключ

— Веб-дизайн

— Прототипирование

— Настройка таргетированной рекламы (ВКонтакте, Instagram)

— Настройка контекстной рекламы (Яндекс.Директ, Google Adwords)

В работе ценю: осознанность, честность, простой подход.

Для любой сложной задачи можно найти простое решение.

Что для меня главное?

Получать результат в любой работе, отдавать ценность. Меня очень радует, когда проект заслуженно приносит результаты моим заказчикам — это то, что мотивирует меня изо дня в день :)

Если у вас нет опыта работы с дизайнером, то не волнуйтесь, я вас проконсультирую и возьму на себя все технические вопросы по реализации проекта.

Портфолио: https://drive.google.com/file/d/18LsyYIXGoE4KYN9CAyujtN88piusWnAq/view

Резюме: https://drive.google.com/file/d/18xMXAdEl88Sa5R1mafYvWEtaxjr4FrWE/view?usp=sharing